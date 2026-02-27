Ричмонд
Юрист сказала, будет ли штраф, если ехать после конечной по тому же талону

Пассажирам объяснили что будет, если ехать после конечной по тому же талону.

Источник: Комсомольская правда

Юрист объяснила, законно ли штрафовать пассажира, который оплатил проезд и проехал еще одну-две остановки до своего дома после конечной, пишет mlyn.by.

— Если автобус идет по укороченному маршруту (например, в парк, как это часто бывает) и об этом было заявлено заранее (на табло или через автоинформатор), то конечной остановкой считается именно та, на которой маршрут фактически обрывается. На конечной остановке пассажиры обязаны освободить салон, — сказала адвокат Минской городской коллегии Дарьей Хаткевич.

Сообщается, что в случае, если салон они не освободили, а маршрут фактически начинается с конечной точки заново — приобретенный ранее билет не будет действителен.

Уточняется, что с момента, когда автобус проехал конечную остановку и поехал дальше, ваша оплаченная поездка уже закончилась. Таким образом, нахождение в салоне после конечной остановки приравнивается к началу новой поездки.

