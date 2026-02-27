Юрист сказала, будет ли штраф, если ехать после конечной по тому же талону

— Если автобус идет по укороченному маршруту (например, в парк, как это часто бывает) и об этом было заявлено заранее (на табло или через автоинформатор), то конечной остановкой считается именно та, на которой маршрут фактически обрывается. На конечной остановке пассажиры обязаны освободить салон, — сказала адвокат Минской городской коллегии Дарьей Хаткевич.