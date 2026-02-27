Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный вирус нашли у крупного рогатого скота в двух районах Кубани

Здесь ввели карантин.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА

На территории Краснодарского края введены ограничительные меры в связи с выявлением опасного заболевания у сельскохозяйственных животных. Соответствующие приказы опубликованы региональным департаментом ветеринарии.

Очаги лейкоза крупного рогатого скота обнаружены в двух муниципалитетах. В Курганинском районе эпизоотический очаг зафиксирован на предприятии в станице Константиновской. В Гулькевичском районе заболевание выявлено в хозяйстве, расположенном в поселке Советском.

Вокруг зараженных территорий установлена буферная зона. Согласно документам ведомства, участки самих хозяйств признаны эпизоотическими очагами, а зона радиусом полтора километра от их границ отнесена к категории неблагополучного пункта. Это означает введение строгих ветеринарных ограничений.

На период действия карантина накладывается ряд запретов. В частности, прекращен вывоз восприимчивых к заболеванию животных за пределы очага, за исключением их отправки на убой. Также введен запрет на доступ на территорию посторонних лиц, не относящихся к персоналу предприятий.

Особые требования предъявляются к содержанию поголовья. Ветеринарные правила запрещают совместное содержание инфицированных, больных и здоровых особей, а также их одновременное доение. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения вируса.

Справка: лейкоз крупного рогатого скота представляет собой хроническую вирусную инфекцию, поражающую кроветворную и иммунную системы. Заболевание относится к категории онкологических, протекает бессимптомно на протяжении длительного времени и не поддается лечению, что делает карантинные мероприятия единственным способом сдерживания эпизоотии.

Ранее сообщалось, что на Кубани снижают уровень опасных болезней и построят ветеринарную лабораторию.