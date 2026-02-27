Ричмонд
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Вагоны беспересадочного сообщения «Псков — Великий Новгород — Евпатория» вновь будут курсировать этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«В первый рейс из Пскова вагоны отправятся 31 мая в 13:18. Они проследуют через Великий Новгород и на станции Чудово их прицепят к поезду № 179/180 “Таврия” Санкт-Петербург — Евпатория. В составе поезда они проедут через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Прибытие в Евпаторию — через день в 13:30», — говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.

Кроме того, вагоны будут ходить по датам с периодичностью 2−3 раза в неделю.

Как сообщалось ранее, открыта продажа билетов на летние поезда «Таврия» сообщением Челябинск — Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга. Также в курортный сезон запустят новые поезда в Крым из Москвы и Смоленска.

