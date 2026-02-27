В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова

«В первый рейс из Пскова вагоны отправятся 31 мая в 13:18. Они проследуют через Великий Новгород и на станции Чудово их прицепят к поезду № 179/180 “Таврия” Санкт-Петербург — Евпатория. В составе поезда они проедут через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Прибытие в Евпаторию — через день в 13:30», — говорится в сообщении.