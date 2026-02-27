В Самаре учеников оставляли в школах на время ракетной опасности

В пятницу, 27 февраля, в Самаре и области на время действия ракетной опасности ряд образовательных учреждений оставляли детей внутри в целях безопасности. Об этом родители сообщили «КП-Самара».
Даже после окончания занятий обучающихся некоторых школ и колледжей собрали в безопасных местах: в коридорах и подвалах. Всех организованно под контролем преподавателей направили туда до окончания угрозы.
Напомним, 27 февраля из-за ракетной опасности в Самаре включали сирены, а аэропорт эвакуировали. Официальные министерства региона опубликовали памятку по плану действий, чтобы защитить себя во время атаки.
