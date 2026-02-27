Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 28 февраля 2026

Ограничения коснутся множества домов, в том числе расположенных по улице Юрия Тена, Клары Цеткин, Профсоюзной, Терешковой, Рабочего Штаба, Сурнова и других. В некоторых районах работы займут всего 30 минут, другим же повезет чуть меньше — без электричества придется провести весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.