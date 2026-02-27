Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 28 февраля 2026

Свет частично отключат в Иркутске 28 февраля.

Отключение света в Иркутске 28 февраля 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на сетях. В дальнейшем благодаря этому не будет перебоев с электричеством.

Отключение света в Иркутске 28 февраля 2026.

Ограничения коснутся множества домов, в том числе расположенных по улице Юрия Тена, Клары Цеткин, Профсоюзной, Терешковой, Рабочего Штаба, Сурнова и других. В некоторых районах работы займут всего 30 минут, другим же повезет чуть меньше — без электричества придется провести весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 28 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

