Самолет рейса Новосибирск-Казань сел на запасном аэродроме в Уфе

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Казань, 27 февраля сел на запасном аэродроме в Уфе. Причиной стали временные ограничения в аэропорту Казани. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе S7.