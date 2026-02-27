Ричмонд
Самолет рейса Новосибирск-Казань сел на запасном аэродроме в Уфе

Причиной стали временные ограничения в аэропорту Казани.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Казань, 27 февраля сел на запасном аэродроме в Уфе. Причиной стали временные ограничения в аэропорту Казани. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе S7.

Рейс S7 5035 изменил маршрут над Татарстаном и совершил посадку в Уфе. В авиакомпании уточнили, что ждут открытия воздушного пространства.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.