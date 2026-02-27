В Нижнем Новгороде отремонтируют 9 км у Борского моста

Основная цель ремонта — ликвидация колейности на проезжей части. Речь идет об участке от дома № 26 по улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде через новый мост, «борскую дамбу», два пойменных моста в районе поселка Неклюдово до кольцевой развязки у стелы при въезде в город Бор. Верхний слой асфальта на этом отрезке за время эксплуатации подвергся значительному износу.