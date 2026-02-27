Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде отремонтируют 9 км у Борского моста

В Нижнем Новгороде в 2026—2027 годах планируется отремонтировать новый Борский мост и подходы к нему общей протяженностью около 9 км. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Источник: НТА-Приволжье

Основная цель ремонта — ликвидация колейности на проезжей части. Речь идет об участке от дома № 26 по улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде через новый мост, «борскую дамбу», два пойменных моста в районе поселка Неклюдово до кольцевой развязки у стелы при въезде в город Бор. Верхний слой асфальта на этом отрезке за время эксплуатации подвергся значительному износу.

Подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. Покрытие отфрезеруют и уложат новый защитный слой — так называемый слой износа.