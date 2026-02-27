Не последний романтик: Бруно Марс вернулся с альбомом про любовь

В эпоху, когда так модно вываливать на зрителя свои интимные драмы (некоторые звезды, например Тэйлор Свифт, делают на этом один альбом за другим), а если уж не драмы, то политические взгляды и возмущения о несовершенстве мира, Бруно Марс записывает пластинку, где нет отсылок — по крайней мере явных — к личному опыту, а также попыток повлиять на слушателя и заявить о своей позиции. Только конфетно-букетная легкость бытия. Поэтому что ж удивляться лаконичности и отсутствию всяких фанфар в связи с выходом пластинки. Такие релизы и не могут длиться полтора часа, всем своим существом (а также концептуальными обложками и дорогущими клипами) убеждая, какое это важное событие.