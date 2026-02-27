Ричмонд
Жители Северного в Ростове временно остались без электричества из-за аварии

Отключение электричества произошло на Северном в Ростове, после этого провели ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 февраля, жители Северного в Ростове-на-Дону временно остались без электричества из-за технологического нарушения в сети. Эту информацию подтвердили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Зафиксировали два отключения, в 10:52 и в 11:35. Они коснулись потребителей в границах: Добровольского — Королева — Космонавтов и Комарова — Стартовой — Королева.

Подачу энергоресурса должны были восстановить в течение трех часов после отключения. Есть ли электричество в домах к этому моменту, неизвестно. Свет должен был появиться без предупреждения после завершения ремонта.

