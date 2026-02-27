«Феерично обновилась»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова удивила поклонников новой стрижкой

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, модель и вице- «Мисс Россия» Анастасия Тарасова кардинально преобразилась перед началом весны. Многодетная мать и уроженка Ростовской области решилась на смену имиджа и поделилась результатом со своими подписчиками в социальных сетях.
Девушка отрезала длинные волосы, сделав ставку на стильное удлиненное каре. Как призналась сама Анастасия, решение пришло спонтанно.
— Огненный порыв, одно мгновение и я уже сижу в кресле у мастера. Феерично обновилась, — подписала видео модель.
Поклонники Анастасии оценили смелый шаг, оставив множество восторженных комментариев под публикацией. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что новая короткая стрижка не только преобразила знаменитость, но и визуально сделала ее моложе и свежее.
