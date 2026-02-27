Ричмонд
В Омске после нападения собак на мальчика завели уголовное дело

В халатности подозреваются работники приюта.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области после нападения стаи бродячих собак на мальчика завели уголовное дело. Под подозрением — работники муниципального приюта для безнадзорных животных.

Напомним, ЧП произошло на территории СНТ «Ромашка» 17 февраля. Стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика и повалила его на землю. Одна из собак причинила ребенку телесные повреждения. На ситуацию отреагировала прокуратура, а теперь и СУ СКР.

Как сообщили в ведомстве, в халатности подозреваются работники муниципального приюта, ответственные за отлов безнадзорных животных. Следственные действия и отлов собак на территории СНТ продолжаются.

