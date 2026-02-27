В Омске после нападения собак на мальчика завели уголовное дело

Напомним, ЧП произошло на территории СНТ «Ромашка» 17 февраля. Стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика и повалила его на землю. Одна из собак причинила ребенку телесные повреждения. На ситуацию отреагировала прокуратура, а теперь и СУ СКР.