В Омске после нападения собак на мальчика завели уголовное дело

В СУ СКР по Омской области после нападения стаи бродячих собак на мальчика завели уголовное дело. Под подозрением — работники муниципального приюта для безнадзорных животных.
Напомним, ЧП произошло на территории СНТ «Ромашка» 17 февраля. Стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика и повалила его на землю. Одна из собак причинила ребенку телесные повреждения. На ситуацию отреагировала прокуратура, а теперь и СУ СКР.
Как сообщили в ведомстве, в халатности подозреваются работники муниципального приюта, ответственные за отлов безнадзорных животных. Следственные действия и отлов собак на территории СНТ продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Омичей призвали жаловаться на хозяев животных на самовыгуле.