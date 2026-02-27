Буря эмоций. Экс-супруга Дмитрия Диброва побывала в Антарктиде

Уроженка Ростова-на-Дону, экс-супруга шоумена Дмитрия Диброва Полина отправилась в экзотическое путешествие на край света. Звезда вместе со своим новым возлюбленным посетила Антарктиду.
Впечатлениями от поездки Полина решила поделиться с поклонниками в своих социальных сетях, опубликовав серию снимков. На фотографиях запечатлены живописные ледяные пейзажи.
— Сегодня мы проснулись среди Айсбергов. Температура за бортом 0 градусов, льет дождь. Красота невероятная — киты, морские львы, пингвины, — описала она один из своих дней. — Удивительные ощущения и буря эмоций.