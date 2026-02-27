В Ростовской области заговорили об угрозе массовой атаки саранчи

Эксперт подчеркнул, что фитосанитарные риски остаются одной из причин снижения урожайности, а их своевременный мониторинг позволяет снижать экономический ущерб и нагрузку на окружающую среду. Также представитель Россельхозцентра озвучил рекомендации по выявлению вредителей на полях.