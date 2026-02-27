В Ростовской области заговорили об угрозе массовой атаки саранчи

В Ростовской области в новом сельскохозяйственном сезоне работу аграриев может осложнить нашествие саранчи. Угроза вредителя сохраняется из-за его распространения в соседних регионах. Об этом говорили на совещании по вопросам организации весенне-полевых работ.
Напомним, при благоприятной погоде насекомые могут мигрировать. В частности, в зоне риска находится Восточная природно-хозяйственная зона области.
С докладом на совещании выступил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Сергей Челбин.
Эксперт подчеркнул, что фитосанитарные риски остаются одной из причин снижения урожайности, а их своевременный мониторинг позволяет снижать экономический ущерб и нагрузку на окружающую среду. Также представитель Россельхозцентра озвучил рекомендации по выявлению вредителей на полях.