В Ростовской области заговорили об угрозе массовой атаки саранчи

Работу донских аграриев может осложнить саранча.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в новом сельскохозяйственном сезоне работу аграриев может осложнить нашествие саранчи. Угроза вредителя сохраняется из-за его распространения в соседних регионах. Об этом говорили на совещании по вопросам организации весенне-полевых работ.

Напомним, при благоприятной погоде насекомые могут мигрировать. В частности, в зоне риска находится Восточная природно-хозяйственная зона области.

С докладом на совещании выступил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Сергей Челбин.

Эксперт подчеркнул, что фитосанитарные риски остаются одной из причин снижения урожайности, а их своевременный мониторинг позволяет снижать экономический ущерб и нагрузку на окружающую среду. Также представитель Россельхозцентра озвучил рекомендации по выявлению вредителей на полях.