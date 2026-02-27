В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог

«Промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети планируем подводить еженедельно. Вопрос остается острым — обращения граждан поступают практически из всех муниципалитетов, наибольшее — из Симферопольского района», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что проведенная ревизия только за неделю выявила порядка 210 километров дорог, которые не были ранее включены в план грейдирования. За такие просчеты Аксенов пообещал принимать жесткие меры и увольнять чиновников.
«Принято решение рекомендовать применить меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения к должностному лицу, отвечавшему за данное направление в Симферопольском районе. По факту выяснилось, что чиновник свою работу просто не выполнял. Такое отношение к должностным обязанностям неприемлемо», — заявил Аксенов.
Он отметил, что выезды вице-премьеров в курируемые регионы будут регулярными, необходимо выстроить работу и в администрациях муниципальных образований.
«Дорожникам необходимо привлечь максимальное число бригад, использовать каждый погожий день для проведения ямочного ремонта, щебневания. Никакого промедления или отговорок быть не должно», — подчеркнул он.
17 февраля глава Крыма пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.