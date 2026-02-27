Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя

Медведям из Московского зоопарка подарили игрушки в честь Дня белого медведя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости.

Международный день белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля.

Белой медведице Айке подарили большой красный мяч, игрушку в форме рыбы, конфету и большую коробку мясными лакомствами внутри. Медведь Терпей получил также игрушку в форме рыбы и большую коробку с конфетой, в которых находилось мясо и кусочки рыбы. Айка и Терпей с удовольствием попробовали угощения на вкус.