Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя

Белой медведице Айке подарили большой красный мяч, игрушку в форме рыбы, конфету и большую коробку мясными лакомствами внутри. Медведь Терпей получил также игрушку в форме рыбы и большую коробку с конфетой, в которых находилось мясо и кусочки рыбы. Айка и Терпей с удовольствием попробовали угощения на вкус.