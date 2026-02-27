Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля.
Белой медведице Айке подарили большой красный мяч, игрушку в форме рыбы, конфету и большую коробку мясными лакомствами внутри. Медведь Терпей получил также игрушку в форме рыбы и большую коробку с конфетой, в которых находилось мясо и кусочки рыбы. Айка и Терпей с удовольствием попробовали угощения на вкус.