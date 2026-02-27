Первая контейнерная площадка из вторсырья появилась в Нижнем Новгороде

Новинка появилась около дома № 60 на улице Большой Покровской в центре города. Материалы для площадки произведены компанией-резидентом экопромышленного парка в Дзержинске. Предприятие специализируется на глубокой переработке сложных полимерных отходов и выпускает полимерную лозу из переработанных пластиковых контейнеров, включая полиэтилен высокой плотности. Материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет использовать его в благоустройстве, строительстве, сельском хозяйстве и мебельной промышленности.