Первая контейнерная площадка из вторсырья появилась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установили первую контейнерную площадку нового поколения, изготовленную из материалов глубокой переработки полимерных отходов. Это пилотный экологический проект, который стал практическим примером внедрения принципов экономики замкнутого цикла, когда отходы превращаются в ресурс для создания городской инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.
Новинка появилась около дома № 60 на улице Большой Покровской в центре города. Материалы для площадки произведены компанией-резидентом экопромышленного парка в Дзержинске. Предприятие специализируется на глубокой переработке сложных полимерных отходов и выпускает полимерную лозу из переработанных пластиковых контейнеров, включая полиэтилен высокой плотности. Материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет использовать его в благоустройстве, строительстве, сельском хозяйстве и мебельной промышленности.
Инициатива реализована в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлена на развитие экологичных решений в сфере благоустройства. В дальнейшем опыт планируют масштабировать на другие муниципалитеты Нижегородской области.