В Татарстане утвердили календарь охоты на 2026 год

В Татарстане опубликовали официальный календарь любительской и спортивной охоты на 2026 год. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по биоресурсам.
Охота на различные виды животных и птиц разрешена в разное время года и в разные месяцы. Так, в числе копытных разрешена охота на косулю: на взрослых самцов — с 20 августа по 20 сентября, а на все половозрастные группы — с 1 октября 2026 года по 10 января 2027 го. Лося можно будет добывать в два периода: взрослых самцов — с 1 по 30 сентября 2026 года, а все половозрастные группы — с 15 сентября 2026 го по 10 января 2027 го. Охота на кабана открыта с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027 го.
Среди пушных животных сезон охоты на волка продлится с 1 августа 2026 го по 31 марта 2027 года. На зайца русака, лисицу, корсака и енотовидную собаку можно будет охотиться с 15 сентября 2026 го по 28 февраля 2027 го, на ондатру — с 10 сентября 2026 го по тот же срок. Бобр доступен для добычи с 1 октября 2026 го по 28 февраля 2027 го, водяная полевка — с 1 октября 2026 го по 31 марта 2027 го. Барсука можно добывать с 15 августа по 31 октября 2026 года, крота — с 1 июня по 25 октября 2026 го, сусликов, хомяков и сурков — с 15 июня по 30 сентября 2026 го. Норку, белку, куницу, хоря, рысь и ласку разрешено добывать с 15 октября 2026 го по 28 февраля 2027 го.
Весенний сезон охоты на пернатую дичь в 2026 году предусматривает отстрел селезней уток с использованием подсадных (манных) уток — с 4 апреля по 6 мая. Водоплавающая дичь доступна с 11 по 20 апреля (на протяжении 10 дней), боровая дичь — с 18 по 27 апреля (также в течение 10 дней).
Осенне-зимний сезон 2026−2027 годов откроет охоту на водоплавающую, болотно луговую, степную и полевую дичь с 5 сентября по 5 декабря 2026 года, на боровую дичь — с 5 сентября 2026 го по 5 января 2027 го.
Летний сезон охоты с подружейными собаками включает болотно луговую дичь (с 25 июля по 5 декабря 2026 года), водоплавающую дичь (с 22 августа по 5 декабря 2026 го) и боровую, степную и полевую дичь (с 5 августа 2026 го по 5 января 2027 го). Кроме того, в период охоты на пернатую дичь разрешена добыча серой вороны — в те же сроки, что и охота на водоплавающих и других птиц.
При этом охота на зайца беляка и выдру в Татарстане полностью запрещена: оба вида занесены в Красную книгу республики.