В Татарстане утвердили календарь охоты на 2026 год

Охота на различные виды животных и птиц разрешена в разное время года и в разные месяцы. Так, в числе копытных разрешена охота на косулю: на взрослых самцов — с 20 августа по 20 сентября, а на все половозрастные группы — с 1 октября 2026 года по 10 января 2027 го. Лося можно будет добывать в два периода: взрослых самцов — с 1 по 30 сентября 2026 года, а все половозрастные группы — с 15 сентября 2026 го по 10 января 2027 го. Охота на кабана открыта с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027 го.