Новая авиакомпания запускает рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх

С 3 марта в аэропорту Краснодара начнут выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх. Их будет осуществлять новая зарубежная авиакомпания Nesma Airlines.
Полеты запланированы два раза в неделю: по вторникам с вылетом в 14:50 и по пятницам с вылетом в 12:55. Время в пути составит примерно 3 часа 15 минут. Эти рейсы будут обслуживаться египетской авиакомпанией до конца летнего сезона — конца октября.
Помимо маршрута в Шарм-эль-Шейх, перевозчик планирует запустить рейсы в Хургаду — еще один популярный египетский курорт. Появление этих рейсов в расписании возможно уже к концу марта.
«Самое время планировать свой весенний отпуск в наиболее комфортные месяцы отдыха на египетском курорте», — отметили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара.