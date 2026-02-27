Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая авиакомпания запускает рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх

Еще одна авиакомпания начнет летать из Краснодара в Египет с 3 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 3 марта в аэропорту Краснодара начнут выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх. Их будет осуществлять новая зарубежная авиакомпания Nesma Airlines.

Полеты запланированы два раза в неделю: по вторникам с вылетом в 14:50 и по пятницам с вылетом в 12:55. Время в пути составит примерно 3 часа 15 минут. Эти рейсы будут обслуживаться египетской авиакомпанией до конца летнего сезона — конца октября.

Помимо маршрута в Шарм-эль-Шейх, перевозчик планирует запустить рейсы в Хургаду — еще один популярный египетский курорт. Появление этих рейсов в расписании возможно уже к концу марта.

«Самое время планировать свой весенний отпуск в наиболее комфортные месяцы отдыха на египетском курорте», — отметили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара.

На сегодняшний день пассажиры, желающие отправиться в Шарм-эль-Шейх, могут выбрать рейсы не только Nesma Airlines, но и «Аэрофлота» и Red Wings.