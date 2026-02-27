С набережной Волгограда исчез Петр I

В Волгограде обновят бюст Петра I на верхней террасе Центральной набережной. Заменить старый памятник из бетона на новый бронзовый бюст предложил городским властям волгоградский скульптор Сергей Щербаков, и мэрия идею поддержала. Петр I уже уехал на базу МБУ «Волгоградзеленхоз» — туда же, куда на этой неделе увезли скульптурную композицию с фонтана «Детский хоровод».
В мэрии объяснили, что за долгие годы прежний памятник стал выглядеть неэстетично, поэтому решено поставить более долговечный бюст, который Щербаков уже создал ранее. Он находился в музее имени Машкова. Вместе с гранитным постаментом его привезут на набережную в теплое время года и установят на месте прежнего. Общая высота памятника российскому императору, трижды посещавшему Царицын, будет около четырех метров.