16 новых автобусных маршрутов появятся в Воронежской области

В Воронежской области запустят 16 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и транспорта.
Для связи с райцентрами дополнительно будут курсировать маршруты:
№ 2 «Город — Больница — Вокзал».
№ 100 «Город — Вокзал».
№ 102 «Новохоперск — Новопокровка».
№ 106 «Бобров — Пчелиновка».
№ 109 «Бобров — Хреновое».
№ 111 «Бобров — Липовка».
№ 111 «Елань-Коленовский — Новохоперск».
№ 112 «Таловая — Вязовка».
№ 112 В «Таловая — Гальской — Еланка».
№ 113 «Ж/д станция Бобров — пос. Ясенки».
№ 114 «Абрамовка — Таловая».
№ 115 «Абрамовка — Таловая».
№ 116 «Лиски — Средний Икорец».
№ 124 «Лиски — Подсобное хозяйство Цюрупы».
№ 126 «Таловая — Воскресенский».
№ 308 «Елань-Коленовский — Терновка — с-з Елань-Коленовский».