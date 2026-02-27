Ричмонд
16 новых автобусных маршрутов появятся в Воронежской области

Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области запустят 16 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и транспорта.

Для связи с райцентрами дополнительно будут курсировать маршруты:

№ 2 «Город — Больница — Вокзал».

№ 100 «Город — Вокзал».

№ 102 «Новохоперск — Новопокровка».

№ 106 «Бобров — Пчелиновка».

№ 109 «Бобров — Хреновое».

№ 111 «Бобров — Липовка».

№ 111 «Елань-Коленовский — Новохоперск».

№ 112 «Таловая — Вязовка».

№ 112 В «Таловая — Гальской — Еланка».

№ 113 «Ж/д станция Бобров — пос. Ясенки».

№ 114 «Абрамовка — Таловая».

№ 115 «Абрамовка — Таловая».

№ 116 «Лиски — Средний Икорец».

№ 124 «Лиски — Подсобное хозяйство Цюрупы».

№ 126 «Таловая — Воскресенский».

№ 308 «Елань-Коленовский — Терновка — с-з Елань-Коленовский».