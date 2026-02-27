Ричмонд
Аксенов рассказал, когда запустят движение по «горбатому» мосту в Симферополе

Аксенов: движение по «горбатому» мосту в Симферополе запустят 1 июня.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

Движение транспорта по «горбатому» мосту в Симферополе планируют запустить 1 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в Симферополе продолжают ремонтировать путепровод, соединяющий улицы Гоголя и Москалева. В настоящее время на объекте устанавливают арки.

«Планируем запустить рабочее движение с 1 июня», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил о планируемой ревизии безопасности мостовых сооружений. В селе Белоглинка Симферопольского района отремонтируют мост через Салгир. Планируется, что работы начнутся в марте.

