Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров

«Такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова. Отметим, что в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится в столице на 30 марта, а учитывая рекордно высокие сугробы, в нынешнем году это произойдет ближе к самым поздним датам, которые были отмечены в 2012 и 2013 году, и пришлись на 16 и 17 апреля соответственно», — написал Леус в своем Telegram-канале.