Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудом все не закончилось бедой: из-за скопившегося снега в Нефтекамске обрушилась арка у входа на «Тропу здоровья»

В Башкирии из-за скопившегося снега обрушилась арка у входа на «Тропу здоровья».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 27 февраля, в башкирском городе Нефтекамске произошло обрушение арочной конструкции у входа на «Тропу здоровья». Причиной этому, как сообщает пресс-служба МЧС республики, стала нагрузка от скопившегося снега.

Сотрудники чрезвычайного ведомства разобрали завал и обследовали территорию. Пострадавших нет. Саму металлическую конструкцию полностью демонтировали.

В МЧС призвали жителей быть внимательными в период неблагоприятной погоды: обходить стороной покрытые снегом конструкции и не парковать машины рядом со зданиями, на кровлях которых скопились большие массы снега.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.