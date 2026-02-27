Чудом все не закончилось бедой: из-за скопившегося снега в Нефтекамске обрушилась арка у входа на «Тропу здоровья»

Сегодня днем, 27 февраля, в башкирском городе Нефтекамске произошло обрушение арочной конструкции у входа на «Тропу здоровья». Причиной этому, как сообщает пресс-служба МЧС республики, стала нагрузка от скопившегося снега.
Сотрудники чрезвычайного ведомства разобрали завал и обследовали территорию. Пострадавших нет. Саму металлическую конструкцию полностью демонтировали.
В МЧС призвали жителей быть внимательными в период неблагоприятной погоды: обходить стороной покрытые снегом конструкции и не парковать машины рядом со зданиями, на кровлях которых скопились большие массы снега.
