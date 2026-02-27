Ричмонд
Иван Носков наградил победителей детского конкурса рисунков

В конкурсе «Дети Самары за жизнь без наркотиков» приняли участие около 300 человек.

Источник: администрация Самары

25 февраля в рамках заседания антинаркотической комиссии глава Самары Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».

В творческом состязании, организованном Детской художественной школой им. Г. Е. Зингера при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, а также Департамента культуры и молодёжной политики, приняли участие 299 человек. Жюри определило 9 лучших художников. Также благодарности получили преподаватели, подготовившие лауреатов.

«Каждый из ребят через творчество выразил очень важную мысль: выбор в пользу здоровья, спорта и яркой жизни. Их работы напоминают всем нам о том, как важно беречь себя и свое будущее. О том, как важно иногда отказываться от гаджетов и проводить время со своими близкими, заниматься спортом. Поздравляю победителей конкурса и спасибо педагогам и родителям, которые поддерживают их добрые начинания!» — сказал глава города Самары Иван Носков.

Победителями конкурса стали Диана Шарипова, Мария Беркутова, Валерия Лапина, Егор Тоболкин, Дарья Никитина, Ксения Зернова, Виктория Богданова, Яна Аргуткина и Анастасия Аверьянова. В своих работах они изобразили семейные портреты, детей и молодежь, ведущих здоровый образ жизни, а также образно представили зависимость от гаджетов.

Кроме того, почетной грамотой «За многолетний безупречный труд на благо города Самары» в рамках заседания антинаркотической комиссии отмечен командир Добровольной народной дружины (ДНД) города Самары Иван Андрианов. Дружина оказывает содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и принимает активное участие в профилактике правонарушений.

Напомним, конкурс «Дети Самары за жизнь без наркотиков» проводится ежегодно в рамках муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара».