У Елены Блиновской нашли тайный парк из 4 тракторов и 11 лодок

У осужденной Елены Блиновской обнаружены десятки единиц техники и недвижимости, формально записанных на аффилированные с ней фирмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на судебные документы.
Больше всего активов силовики нашли у вологодской компании «Аквакультура», которая ранее на 80% принадлежала мужу блогера Алексею Блиновскому. Найденное имущество планируют продать с торгов, чтобы погасить задолженность блогера перед государством. В список вошли 11 моторных лодок, четыре трактора «Беларус», три снегохода, а также 10 земельных участков и четыре здания. Кроме того, под арест попали автомобили УАЗ, «Лада Ларгус» и кроссовер Hyundai Santa Fe, найденный у одной из подконтрольных компаний в Ярославле.
В марте 2025 года «королеву марафонов» приговорили к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, но позже Мосгорсуд пересмотрел решение, сократив срок до 4,5 года. Основной причиной уголовного дела стала схема «дробления бизнеса», которую чета Блиновских использовала для занижения доходов.