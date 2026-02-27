У Елены Блиновской нашли тайный парк из 4 тракторов и 11 лодок

Больше всего активов силовики нашли у вологодской компании «Аквакультура», которая ранее на 80% принадлежала мужу блогера Алексею Блиновскому. Найденное имущество планируют продать с торгов, чтобы погасить задолженность блогера перед государством. В список вошли 11 моторных лодок, четыре трактора «Беларус», три снегохода, а также 10 земельных участков и четыре здания. Кроме того, под арест попали автомобили УАЗ, «Лада Ларгус» и кроссовер Hyundai Santa Fe, найденный у одной из подконтрольных компаний в Ярославле.