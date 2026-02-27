Ричмонд
Проезд Ростов-Донецк подешевеет в 3 раза

Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков на Донецком региональном промышленном форуме «Государственная поддержка промышленности — путь к обеспечению отечественного технологического суверенитета».

Источник: Аргументы и факты

Стоимость проезда в прямой электричке из Ростова‑на‑Дону в Донецк (ДНР) будет как минимум втрое ниже, чем при поездке на автобусе или такси.

По словам Черткова, ещё одно преимущество железнодорожного сообщения — сокращение времени в пути за счёт проверки пассажиров на административной границе ДНР и Ростовской области прямо во время движения электрички. В случае с автобусом или автомобилем проверка осуществляется на пункте пропуска, что занимает больше времени.

Как ранее сообщалось, власти регионов намерены в ближайшее время запустить прямые электропоезда между Иловайском и Ростовом, а после этого организовать прямое железнодорожное сообщение между донской столицей и Донецком.