Проезд Ростов-Донецк подешевеет в 3 раза

По словам Черткова, ещё одно преимущество железнодорожного сообщения — сокращение времени в пути за счёт проверки пассажиров на административной границе ДНР и Ростовской области прямо во время движения электрички. В случае с автобусом или автомобилем проверка осуществляется на пункте пропуска, что занимает больше времени.