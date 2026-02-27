Проезд Ростов-Донецк подешевеет в 3 раза

Стоимость проезда в прямой электричке из Ростова‑на‑Дону в Донецк (ДНР) будет как минимум втрое ниже, чем при поездке на автобусе или такси.
По словам Черткова, ещё одно преимущество железнодорожного сообщения — сокращение времени в пути за счёт проверки пассажиров на административной границе ДНР и Ростовской области прямо во время движения электрички. В случае с автобусом или автомобилем проверка осуществляется на пункте пропуска, что занимает больше времени.
Как ранее сообщалось, власти регионов намерены в ближайшее время запустить прямые электропоезда между Иловайском и Ростовом, а после этого организовать прямое железнодорожное сообщение между донской столицей и Донецком.