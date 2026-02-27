Поезд Минск — Брест снова задержался в пути почти на час — в чем причина

В Белорусской железной дороге сказали, что 27 февраля снова случилась задержка в пути поезда Минск — Брест.
Напомним, 25 февраля поезд Минск — Брест опоздал почти на полтора часа.
А в пятницу, 27 февраля, ситуация повторилась. Поезд Минск — Брест (№ 737), который отправился из столицы в 12.46 отстал в пути почти на час.
— По техническим причинам поезд следует с задержкой и прибудет на конечную станцию с опозданием, — прокомментировали в БЖД.
Также на предприятии рассказали, что в связи с опозданием поезда Минск — Брест и поезд в обратном направлении Брест — Минск (№ 738), который должен был выехать в 17.46, уехал с вокзала почти на 40 минут позже.
