Поезд Минск — Брест снова задержался в пути почти на час — в чем причина

БЖД назвала причину очередной задержки поезда Минск — Брест в пути следования.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге сказали, что 27 февраля снова случилась задержка в пути поезда Минск — Брест.

Напомним, 25 февраля поезд Минск — Брест опоздал почти на полтора часа.

А в пятницу, 27 февраля, ситуация повторилась. Поезд Минск — Брест (№ 737), который отправился из столицы в 12.46 отстал в пути почти на час.

— По техническим причинам поезд следует с задержкой и прибудет на конечную станцию с опозданием, — прокомментировали в БЖД.

Также на предприятии рассказали, что в связи с опозданием поезда Минск — Брест и поезд в обратном направлении Брест — Минск (№ 738), который должен был выехать в 17.46, уехал с вокзала почти на 40 минут позже.

Тем временем Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты белорусов.