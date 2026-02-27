В Черемховском районе перекроют железнодорожные переезды с 1 по 3 марта

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что главу Бодайбинского городского поселения задержали после коммунальной аварии. По версии следствия, местная администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ. Из-за чего более 1,6 тысячи остались без отопления и воды в морозы.