В Черемховском районе перекроют железнодорожные переезды с 1 по 3 марта

В Черемховском районе с 1 по 3 марта 2026 года ограничат движение через три железнодорожных переезда. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, перекрытия продлятся с 9 утра до 9 вечера.
— Речь идет о переездах на улице Демьяна Бедного, на перегоне Черемхово — Макарьево (проезд Пушкина) и возле Чулочной фабрики. На всех участках организуют реверсивное движение, — уточняют специалисты.
Водителей просят учесть это при планировании поездок.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что главу Бодайбинского городского поселения задержали после коммунальной аварии. По версии следствия, местная администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ. Из-за чего более 1,6 тысячи остались без отопления и воды в морозы.