Эксперт: размещение в Швеции ядерного оружия — развитие участия страны в НАТО

Тут полезно будет посмотреть на речь Макрона, ожидаемую на следующей неделе, но надо иметь ввиду, что французские авиационные ядерные крылатые ракеты пригодны для использования только с французских истребителей. Так что максимум общеевропейской интеграции, который можно ожидать в будущем, это отработка базирования французских сил на шведских аэродромах в военное время.