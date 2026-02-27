Эксперт: размещение в Швеции ядерного оружия — развитие участия страны в НАТО

В заявлении министра обороны Швеции речь идет о том, что «во время войны на территории Швеции может быть развернуто все необходимое для обеспечения безопасности», обращает внимание аналитик.
Это является прямым развитием участия страны в НАТО, в рамках которого подразумевается, что американское ядерное оружие будет передаваться союзниками (подготовленным заранее к его применению) и свободно развертываться на территории блока, только в военное время, когда соблюдение ДНЯО потеряет смысл.
В первую очередь, речь идет об американских авиабомбах, но возможно и развитие межевропейского сотрудничества в ядерной сфере, рассказывает политолог.
Тут полезно будет посмотреть на речь Макрона, ожидаемую на следующей неделе, но надо иметь ввиду, что французские авиационные ядерные крылатые ракеты пригодны для использования только с французских истребителей. Так что максимум общеевропейской интеграции, который можно ожидать в будущем, это отработка базирования французских сил на шведских аэродромах в военное время.
Аналитик также напомнил о действующем в Швеции запрете на размещение иностранного ядерного оружия в мирное время. По его словам, без кардинального изменения политической обстановки появление ядерных сил в стране маловероятно.