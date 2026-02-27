Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: размещение в Швеции ядерного оружия — развитие участия страны в НАТО

Об этом редакции Новостей Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков, комментируя высказывание главы Минобороны Швеции Пала Йонсона о возможном размещении на территории страны ядерных арсеналов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В заявлении министра обороны Швеции речь идет о том, что «во время войны на территории Швеции может быть развернуто все необходимое для обеспечения безопасности», обращает внимание аналитик.

Это является прямым развитием участия страны в НАТО, в рамках которого подразумевается, что американское ядерное оружие будет передаваться союзниками (подготовленным заранее к его применению) и свободно развертываться на территории блока, только в военное время, когда соблюдение ДНЯО потеряет смысл.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

В первую очередь, речь идет об американских авиабомбах, но возможно и развитие межевропейского сотрудничества в ядерной сфере, рассказывает политолог.

Тут полезно будет посмотреть на речь Макрона, ожидаемую на следующей неделе, но надо иметь ввиду, что французские авиационные ядерные крылатые ракеты пригодны для использования только с французских истребителей. Так что максимум общеевропейской интеграции, который можно ожидать в будущем, это отработка базирования французских сил на шведских аэродромах в военное время.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Аналитик также напомнил о действующем в Швеции запрете на размещение иностранного ядерного оружия в мирное время. По его словам, без кардинального изменения политической обстановки появление ядерных сил в стране маловероятно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше