Прокуратура выясняет ситуацию с отравлением на фудкорте ТЦ в Волгодонске

В Волгодонске люди пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения фудкорта в одном из торговых центров города. Эту ситуацию уже взяли на контроль, сообщает 27 февраля пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Посетители фудкорта обратились за медицинской помощью. Среди них есть несовершеннолетние. Организована проверка, по ее результатам будет решен вопрос о мерах реагирования, — уточняют в прокуратуре.
Сколько именно человек пострадали, в надзорном ведомстве не уточняют. Официальная информация от управления Роспотребнадзора и минздрава региона пока не поступала.
