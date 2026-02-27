Ричмонд
Прокуратура выясняет ситуацию с отравлением на фудкорте ТЦ в Волгодонске

Прокуратура: в Волгодонске люди пожаловались на самочувствие после посещения фудкорта ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске люди пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения фудкорта в одном из торговых центров города. Эту ситуацию уже взяли на контроль, сообщает 27 февраля пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Посетители фудкорта обратились за медицинской помощью. Среди них есть несовершеннолетние. Организована проверка, по ее результатам будет решен вопрос о мерах реагирования, — уточняют в прокуратуре.

Сколько именно человек пострадали, в надзорном ведомстве не уточняют. Официальная информация от управления Роспотребнадзора и минздрава региона пока не поступала.

