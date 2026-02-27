Ричмонд
В Набережных Челнах суд закрыл детский бассейн с водой полной хлоридов

Это произошло после проверки Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

По решению суда на 70 суток приостановлена работа детского аква-клуба «WaterBabyClub» в Набережных Челнах Поводом стала внеплановая проверка, проведенная Роспотребнадзором после обращения граждан.

Инспекция выявила нарушения. Аква-клуб, где купались дети от 3 месяцев до 11 лет, располагается в подвальном помещении здания, что запрещено нормами. У сотрудников отсутствовали личные медицинские книжки, помещение для водоподготовки находилось в антисанитарном состоянии, а в воде бассейна зафиксировано превышение содержания хлоридов.

По итогам проверки деятельность клуба была временно запрещена, помещения опечатаны, а материалы переданы в суд, который временно и закрыл аква-клуб, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.