На Кубани диспансеризацию можно пройти в вечернее время и выходные

Диспансеризацию прошли 270 тыс. жителей Кубани в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Жители Кубани могут воспользоваться профилактическими осмотрами в удобное время. Чтобы не отвлекаться от работы, диспансеризация доступна вечером в будние дни и по субботам.

-За два месяца этого года состояние своего здоровья проверили более 440 тысяч человек, из них 30 тысяч — в вечернее время, — сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

На приеме у врача пациенты могу измерить вес и рост, определить уровень сахара и холестерина в крови, а также пройти флюорографию. В 2025 году о состоянии своего здоровья узнали более 270 тыс человек.

Обследования нужно проходить людям с возрасте от 18 от 40 лет раз в три года, затем раз в год.