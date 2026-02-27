Ричмонд
Омичи дышали сероводородом и оксидами азота и углерода

Данные о загрязнениях воздуха предоставило региональное минприроды.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на протяжении нескольких дней, в период с 24 по 25 февраля, регистрировались превышения допустимых пределов загрязняющих веществ в воздухе. Данные мониторинга по запросу общественников предоставило региональное минприроды.

Текст документа опубликован в группе «Дыши Омск» во «ВКонтакте». По данным минприроды, омичи в эти дни дышали сероводородом и оксидами азота и углерода.

Превышение ПДК оксида углерода в 3,1 раза было выявлено в ночь с 24 на 25 февраля на региональном автоматизированном посту наблюдений по улице 4-я Поселковая.

Утром 25 февраля по жалобам омичей, задыхающихся от вони, по адресу Жукова, 109 выехала передвижная экологическая лаборатория. Измерения показали превышение ПДК сероводорода в 1,6 раз.

На региональном автоматизированном посту наблюдений по улице 10 лет Октября с 21:20 до 23:20 25 февраля регистрировалось превышение допустимых норм по оксиду азота. ПДК этого вещества в воздухе была превышена в 1,3 раза.

По всем фактам превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе минприроды направило обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру для поиска и наказания виновных.

