Эксперт назвал неожиданную опасность весеннего ветра

Терапевт Пивоварова: Весенний ветер может вызвать мигрень.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-терапевт Оксана Пивоварова в разговоре с NEWS.ru предупредила о том, что весенний ветер может серьезно навредить здоровью, и дело не только в простуде.

— Весенний ветер часто сопровождается резкими перепадами температуры. У людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями это может вызвать обострения, головные боли и даже мигрени, — пояснила эксперт.

Кроме того, ветер разносит пыльцу — риск аллергии возрастает. А еще он сушит кожу, и при низкой температуре легко получить обветривание и раздражение.

