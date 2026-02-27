Эксперт назвал неожиданную опасность весеннего ветра

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой. Напомним, сибирячка решила встретиться с подругами, о планах предупредила мужа. Тогда она и подозревала, что это станет ее последней поездкой… Подробности.