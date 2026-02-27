Эксперт назвал неожиданную опасность весеннего ветра

Врач-терапевт Оксана Пивоварова в разговоре с NEWS.ru предупредила о том, что весенний ветер может серьезно навредить здоровью, и дело не только в простуде.
— Весенний ветер часто сопровождается резкими перепадами температуры. У людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями это может вызвать обострения, головные боли и даже мигрени, — пояснила эксперт.
Кроме того, ветер разносит пыльцу — риск аллергии возрастает. А еще он сушит кожу, и при низкой температуре легко получить обветривание и раздражение.
