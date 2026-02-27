Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона

«Уже сегодня на погоду центральных областей Европейской России начал оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, выходящим на запад Скандинавии. К середине дня вся северная половина столичного региона оказалась в зоне снегопадов. Ближайшей ночью, по южной периферии циклона, в центр Европейской России усилится поступление влажного и хорошо согретого Гольфстримом атлантического воздуха», — написал Леус в своем Telegram-канале.