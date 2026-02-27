Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Снегопад зафиксирован на всей северной половине столичного региона к середине пятницы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Уже сегодня на погоду центральных областей Европейской России начал оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, выходящим на запад Скандинавии. К середине дня вся северная половина столичного региона оказалась в зоне снегопадов. Ближайшей ночью, по южной периферии циклона, в центр Европейской России усилится поступление влажного и хорошо согретого Гольфстримом атлантического воздуха», — написал Леус в своем Telegram-канале.
В такой ситуации, по его словам, пройдёт снег, местами высока вероятность ледяных дождей и гололёда. «В начале субботнего дня температура перейдёт через нулевую отметку, а осадки уже пройдут в виде небольших дождей, местами с мокрым снегом, днём температура подрастёт до плюс 1 — плюс 3», — сообщил синоптик.
Он отметил, что в воскресенье и понедельник регион окажется в тёплом секторе циклона, и на фоне небольших дождей температура будет подниматься до плюс 2 — плюс 4 градусов.
«Однако это ещё далеко не весна. Уже во вторник, в тылу уходящего на восток циклона, температура вновь опустится ниже нулевой отметки, пройдёт небольшой снег и сформируется гололедица», — добавил он.