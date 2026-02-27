«Белавиа» запустит прямые рейсы из Минска на Мальдивы, в Бахрейн и Тунис

Руководитель Национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал на пресс-конференции о планах белорусского авиаперевозчика на 2026 год. Авиакомпания планирует запустить рейсы на Мальдивы и в Бахрейн. Помимо этого, планируется возобновить рейсы в Тунис и Иорданию.
— Думаем возможно Мальдивы. С августа открыть это направление. Дорогой отдых, но спрос есть. С конца марта Минск — Бахрейн. Там цель — захватить, возможно, Саудовскую Аравию, — отметил Чергинец.
Что касается восстановления полетной программы в Иорданию, то первый рейс туда запланирован уже на 19 марта. Чуть позже белорусы вновь смогут полететь в Тунис. В мае «Белавиа» планирует также начать полеты на курорт в центре Вьетнама — Дананг. Отмечается, что данный рейс заменит полетную программу в Фукуок.
Добавим, что в настоящее время самолеты белорусского авиаперевозчика совершают полеты в 18 стран мира.
