«Белавиа» запустит прямые рейсы из Минска на Мальдивы, в Бахрейн и Тунис

Что касается восстановления полетной программы в Иорданию, то первый рейс туда запланирован уже на 19 марта. Чуть позже белорусы вновь смогут полететь в Тунис. В мае «Белавиа» планирует также начать полеты на курорт в центре Вьетнама — Дананг. Отмечается, что данный рейс заменит полетную программу в Фукуок.