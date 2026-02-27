12-летний уфимец оказался в ловушке на высоте нескольких метров: потребовалась помощь спасателей

Сегодня днем, 27 февраля, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил звонок о ребенке, застрявшем на дереве. Инцидент, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, произошел в Калининском районе на улице Георгия Мушникова.
Прибывшие на место спасатели УГЗ с помощью лестницы и альпинистского снаряжения аккуратно спустили 12-летнего мальчика с высоты второго этажа. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.
— Берегите себя и своих близких! В случае экстренных ситуаций незамедлительно обращайтесь по номерам служб спасения, — заявили в экстренной службе.
