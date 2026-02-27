Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летний уфимец оказался в ловушке на высоте нескольких метров: потребовалась помощь спасателей

В Уфе 12-летний мальчик застрял на дереве на высоте нескольких метров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 27 февраля, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил звонок о ребенке, застрявшем на дереве. Инцидент, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, произошел в Калининском районе на улице Георгия Мушникова.

Прибывшие на место спасатели УГЗ с помощью лестницы и альпинистского снаряжения аккуратно спустили 12-летнего мальчика с высоты второго этажа. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

— Берегите себя и своих близких! В случае экстренных ситуаций незамедлительно обращайтесь по номерам служб спасения, — заявили в экстренной службе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.