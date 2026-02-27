Ричмонд
Главные новости за неделю 23−27 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей 23—27 февраля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого потоков»

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой

Источник: Reuters

Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

Источник: Reuters

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Афганистан ударил по «ядерному центру» Пакистана

Источник: Reuters

Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане. Ранее Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд. Телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и «празднует решающую победу».

Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных

Источник: ТАСС

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

