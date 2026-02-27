Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого потоков»
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве
Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Афганистан ударил по «ядерному центру» Пакистана
Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане. Ранее Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд. Телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и «празднует решающую победу».
Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.