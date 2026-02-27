Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Автостате» рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет

«Автостат»: в РФ зарегистрировано 32,7 миллиона легковых машин старше 10 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Количество зарегистрированных в России на 1 января 2026 года легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет, составило 32,7 миллиона единиц, что составляет 69% от всего парка легковушек в стране, следует из данных агентства «Автостат».

Второй по доле в общем парке стала возрастная категория от четырех до семи лет, в этом диапазоне находится почти 6,3 миллиона легковых машин в стране или 13,2% парка.

Еще почти 10% пришлось на машины возрастом от 8 до 10 лет (4,7 миллиона штук), а самой малочисленной стала категория легковушек возрастом до трех лет включительно. На них приходится 7,9% парка страны или 3,7 миллиона автомобилей.

В «Автостате» отметили, что у самой массовой в стране марки легковых автомобилей — Lada — доля машин старше десяти лет составляет 74%.

Ранее на этой неделе «Автостат» сообщал, что количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту марку самой массовой в автопарке страны.

При этом самой массовой моделью на начало года стала Lada 2107 («Семерка»), которых в России было зарегистрировано 1,19 миллиона штук.