Ростовчане смогут бесплатно освоить новую профессию

Правительство Ростовской области объявило о запуске масштабной программы профессиональной подготовки. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции (СВО). Эти категории граждан смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию.
Программа охватывает широкий круг граждан:
—Люди старше 50 лет и предпенсионеры—Родители в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет—Неработающие мамы детей дошкольного возраста—Молодежь до 35 лет с проблемами трудоустройства—Лица с инвалидностью—Безработные граждане—Ищущие работу.