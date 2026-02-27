Ростовчане смогут бесплатно освоить новую профессию

—Люди старше 50 лет и предпенсионеры—Родители в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет—Неработающие мамы детей дошкольного возраста—Молодежь до 35 лет с проблемами трудоустройства—Лица с инвалидностью—Безработные граждане—Ищущие работу.