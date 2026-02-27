Ричмонд
Ростовчане смогут бесплатно освоить новую профессию

Такая возможность появилась в рамках национального проекта «Кадры».

Источник: Аргументы и факты

Правительство Ростовской области объявило о запуске масштабной программы профессиональной подготовки. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции (СВО). Эти категории граждан смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию.

Программа охватывает широкий круг граждан:

—Люди старше 50 лет и предпенсионеры—Родители в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет—Неработающие мамы детей дошкольного возраста—Молодежь до 35 лет с проблемами трудоустройства—Лица с инвалидностью—Безработные граждане—Ищущие работу.