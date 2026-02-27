ГАИ обнаружила около 200 серьезных нарушений при проверке автошкол Беларуси

Около 200 нарушений выявила ГАИ за пять дней мониторинга. Как сообщили правоохранители, проверка проводилась в автошколах Беларуси, а около двух сотен нарушений, которые были выявлены, совершили инструкторы при обучении курсантов.
Назвали в ГАИ и наиболее частые недостатки в работе инструкторов.
В частности, речь идет о допуске к участию в дорожном движении водителей без обязательного предрейсового освидетельствования, имели место неисправности, с которыми вовсе запрещено участие в движении.
Также автомобили с буквой «У» проезжали на красный сигнал светофора, зафиксированы были и случаи непредоставления преимущества пешеходам, которое в соответствующих случаях обязательно по действующим ПДД.
