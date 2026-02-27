Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ обнаружила около 200 серьезных нарушений при проверке автошкол Беларуси

Около 200 нарушений обнаружила ГАИ за пять дней проверки автошкол.

Источник: Комсомольская правда

Около 200 нарушений выявила ГАИ за пять дней мониторинга. Как сообщили правоохранители, проверка проводилась в автошколах Беларуси, а около двух сотен нарушений, которые были выявлены, совершили инструкторы при обучении курсантов.

Назвали в ГАИ и наиболее частые недостатки в работе инструкторов.

В частности, речь идет о допуске к участию в дорожном движении водителей без обязательного предрейсового освидетельствования, имели место неисправности, с которыми вовсе запрещено участие в движении.

Также автомобили с буквой «У» проезжали на красный сигнал светофора, зафиксированы были и случаи непредоставления преимущества пешеходам, которое в соответствующих случаях обязательно по действующим ПДД.

Ранее мы писали про самые главные изменения марта 2026 года: что принесет с собой первый месяц весны — обо всем этом вот тут.