Ученые в Ростове создали карту ледовой опасности Азовского моря

Исследователь отметила тенденцию к сокращению площади льда и продолжительности ледового сезона, но при этом сообщила о практически ежегодном появлении торосов (нагромождений обломков льда). Они собираются из-за ветра более 7−10 м/с и последующего сжатия льда.