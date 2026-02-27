Ученые в Ростове создали карту ледовой опасности Азовского моря

В Ростове-на-Дону научный сотрудник ЮНЦ РАН Анастасия Магаева проанализировала ледовитость Азовского моря в период с 2000 по 2024 годы. Данные исследования опубликованы в Интернете.
Исследователь отметила тенденцию к сокращению площади льда и продолжительности ледового сезона, но при этом сообщила о практически ежегодном появлении торосов (нагромождений обломков льда). Они собираются из-за ветра более 7−10 м/с и последующего сжатия льда.
Например, зимой 2005−2006 годов торосы на Азовском море достигали 1,5−2,5 метров, и судоходство из-за этого было «заморожено» почти на два месяца.
В своей работе Анастасия Магаева представила также предварительные карты распределения торосистого льда. Ученым еще предстоит изучить зоны скопления торосов, а также оценить их глубину и расстояния до береговой линии.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.