В Кишиневе Мунчештское шоссе с воскресенья, 1 марта, начнут перекрывать для проведения дорожных работ.
В ближайшие дни, в зависимости от погодных условий, на Мунчештском шоссе сразу несколько бригад рабочих будут заделывать выбоины.
Начиная с воскресенья, работы будут вестись на всём протяжении улицы, что потребует её частичного перекрытия, предупредили в столичной мэрии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.
Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).
Народ нищий, молодёжь уезжает: На фоне экономического спада создание частного пенсионного фонда в Молдове больше похоже на аферу.
Частные пенсионные фонды не несут в себе элемент благотворительности — только бизнес (далее…).
Неожиданно: Путин и Лукашенко — зарубежные политики, которым молдаване доверяют больше всего, антирейтинг тоже стал сюрпризом.
О чём свидетельствуют результаты опроса IMAS (далее…).