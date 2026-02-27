Ричмонд
В Кишиневе с воскресенья начнут перекрывать самую длинную улицу столицы: Будут заделывать ямы

Работы будут вестись на всём протяжении улицы, что потребует её частичного перекрытия, предупредили в столичной мэрии.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе Мунчештское шоссе с воскресенья, 1 марта, начнут перекрывать для проведения дорожных работ.

В ближайшие дни, в зависимости от погодных условий, на Мунчештском шоссе сразу несколько бригад рабочих будут заделывать выбоины.

Начиная с воскресенья, работы будут вестись на всём протяжении улицы, что потребует её частичного перекрытия, предупредили в столичной мэрии.

