Из Перми откроются дополнительные рейсы на курорты Египта

В расписании международного аэропорта Перми появились новые чартеры в Египет. К полетной программе добавилась египетская авиакомпания Nesma Airlines, которая выполнит пять рейсов на популярные курорты Красного моря.
Согласно обновленным данным, вылеты в Хургаду запланированы на 7, 17 и 28 марта. Перелет займет около 5 часов 20 минут. В Шарм-эль-Шейх самолеты отправятся 12 и 23 марта, время в пути составит примерно 5 часов 10 минут.
Ранее «КП-Пермь» писала, что с 1 апреля из аэропорта Перми запустят прямые рейсы в Минск. Выполнять перелеты по данному направлению будет авиакомпания «Икар».
Полеты из краевой столицы в Минск будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Embraer-190.