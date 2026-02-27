«Белавиа» показала обновленную ливрею дальнемагистрального самолета

Авиакомпания «Белавиа» презентовала, как передает БелТА, обновленную ливрею дальнемагистрального лайнера. Мероприятие, приуроченное к 30-летию белорусского авиаперевозчика, провели в Национальном аэропорту «Минск» в пятницу, 27 февраля 2026 года.
Обновленную ливрею представили на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Airbus А 330−200. Это один из трех лайнеров, не так давно пополнивших флот «Белавиа».
Тематическое ядро дизайна новой ливреи заключается в слогане: «Мы соединяем».
Помимо юбилейного логотипа на двигателях, фюзеляже появились символы некоторых из городов — направлений, куда выполняет полеты авиакомпания, а также узнаваемые культурные объекты белорусской столицы.
