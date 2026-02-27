Огуречная пенсия, изгнание с пляжа и пожар в ДК: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Урок на пляже.
На неделе наконец стало известно, чем руководствовался Арбитражный суд Калининградской области при вынесении решения о выселении множества кафе с территории пляжа в Янтарном. Причина проста: владелец земли — Росимущество — не согласовал размещение нестационарных торговых объектов. А на нет и суда нет. Вернее, есть.
Но в решении калининградского арбитража главное не это. Суд фактически вынес приговор властям посёлка, области и представителям федеральных структур. Многочисленные чиновники, получающие немалые зарплаты из бюджета, в том числе за счёт налогоплательщиков, за два года не смогли договориться между собой. А крайними остались предприниматели, которые затратили немалые деньги, чтобы обустроить прежде пустынный угол побережья.
Владельцы кафе, конечно, будут подавать апелляцию на решение суда первой инстанции. И это позволит немного оттянуть время от сноса своих заведений. По крайней мере, в этом году, возможно, им ещё удастся поработать.
Интересно, продолжат ли чиновники после решения суда разглагольствовать о развитии туризма в регионе? Будут ли и дальше хвастаться «Синим флагом» на том самом пляже, откуда прогоняют предпринимателей? Впрочем, что им может помешать? Ведь в глазах — всё божья роса.
В тексте решения суда красной нитью проходит сожаление по поводу того, что из-за недобросовестности и безответственности чиновников пострадают вполне законопослушные люди. Которые поверили обещаниям и вложились в пляж. Станет ли это уроком всем остальным, покажет время.
Культура и прокуратура.
Неделя ознаменовалась скандалом в сфере культуры. Жители посёлков Петрово, Холмогоровка и других узнали, что ремонт одного из самых крупных в России Домов культуры откладывается на неопределённый срок. Чиновники, к которым они обратились за объяснением, отвечали в духе «денег нет, но вы держитесь!», что вызвало ещё больший ажиотаж.
В этот момент в здании ДК протекла крыша и закоротило розетки. Возник пожар, который удалось быстро потушить. На ситуацию обратили внимание правоохранители.
В итоге прокуратура готовит представление чиновникам. Люди получили хоть призрачную, но надежду, что на их ДК всё же найдутся средства.
Может, уменьшат выплаты производителям сериалов, в которых Калининград предстаёт криминальным городом, где процветают наркобароны и контрабандисты. Может, проведут фестивали чуть поскромнее, без шика и купеческого размаха. Варианты есть, было бы желание их найти.
Мультиком по инфляции.
Инфляция в Калининградской области по-прежнему превышает общероссийский уровень. По данным Центробанка — очень, надо полагать, взвешенным, — в регионе по итогам 2025 года она составила 7,83%, тогда как в целом по стране — лишь 6%.
Одним из факторов такого негативного положения дел регулятор назвал устойчивый спрос на потребительском рынке со стороны туристов. Отдыхающие ведь приехали весело проводить время и на цены не смотрят, потому что деньги «жгут ляжку».
Чего не скажешь о калининградцах. Многие, похоже, смирились с тем, что цены у нас намного выше, чем в других регионах страны.
Уже практически не видно просьб внедрить «Карту калининградца». Жители, похоже, поняли, что обещанного ждут три года, а эти льготы и скидки обещают лишь полтора.
Уже почти не слышно и требований ввести доплаты к зарплатам и пенсиям калининградцам. Чиновники отвечают жалобщикам, что в регионе действует Особая экономическая зона, которая помогает крупному бизнесу. И вот, мол, бизнес-то и перераспределяет преференции среди населения в виде рабочих мест и зарплат. Так ли это на самом деле, каждый может убедиться сам лично, заглянув в свой кошелёк.
Калининградцам же не остаётся ничего иного, как горько шутить над своим экономическим состоянием. На неделе как раз вышла вторая серия мультфильма, который вместе со своей дочерью создаёт один из жителей.
По сюжету, злая ведьма, своими рыжими кудрявыми волосами очень похожая на тех, кто рассказывает калининградцам о счастье от ОЭЗ, напустила на город монстров. Они уничтожают дешёвые продукты, оставляя лишь дорогие. В результате пенсии старушки хватает только на один огурец.
Бабушка угоняет танк Т-34 и вступает в неравный бой с монстром. Ей помогают сын, внучка и кошка. Силы добра в итоге побеждают злую рыжую кудрявую ведьму. Так в мультфильме. В жизни пока всё наоборот.
По рельсам без пробок.
На неделе стало известно, что железнодорожники решили пустить по выходным дополнительные рельсобусы из Гурьевска в Калининград. И теперь среди пассажиров проводится опрос, в какие часы лучше открыть движение.
Давно говорят, что рельсобусы в Калининграде, перерезанном железнодорожными путями, могли бы стать прекрасной альтернативой городскому общественному транспорту. Ведь автобусы стоят в пробках, троллейбусы ломаются, особенно новые, трамваи застревают из-за аварий на путях.
А по железнодорожным рельсам машины не ездят. Рельсобусы проходили бы сквозняком через весь город. За десять минут добраться от площади Победы до Южного вокзала — это же мечта многих.
Рельсобусы бы могли быть пригодиться на многих направлениях. Естественно, ходить они должны не два раза в сутки, а гораздо чаще. Тогда этот вид транспорта будет очень востребованным и прибыльным.