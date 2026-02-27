Огуречная пенсия, изгнание с пляжа и пожар в ДК: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Уже почти не слышно и требований ввести доплаты к зарплатам и пенсиям калининградцам. Чиновники отвечают жалобщикам, что в регионе действует Особая экономическая зона, которая помогает крупному бизнесу. И вот, мол, бизнес-то и перераспределяет преференции среди населения в виде рабочих мест и зарплат. Так ли это на самом деле, каждый может убедиться сам лично, заглянув в свой кошелёк.