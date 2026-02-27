Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы

В пресс-службе сервиса отметили, что покупатели чаще выбирали готовые изделия. Их объем продаж оказался в 2,6 раза больше, а среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье — число чеков увеличилось на 77%. Кроме того, положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок — спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели.