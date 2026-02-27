Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5, которое есть в распоряжении «Газеты.ru».
«В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее», — пишет портал.
В пресс-службе сервиса отметили, что покупатели чаще выбирали готовые изделия. Их объем продаж оказался в 2,6 раза больше, а среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье — число чеков увеличилось на 77%. Кроме того, положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок — спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели.
«Средний чек на покупку готовых блинов у пользователей составил 202 рубля, а блинных наборов — 384 рубля. Примечательно, что средний чек на покупку икры показал самое значительное изменение среди всех топпингов — он составил 303 рубля, что выше на 33% по сравнению с периодом недели ранее», — добавили там.