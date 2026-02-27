Белорусский профессор раскрыла, как по детали подписи понять склонность человека к алкоголизму

Кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии Белорусского государственного университета физкультуры, доцент Светлана Покровская объяснила изданию «Рэспубліка», какая деталь подписи человека говорит о склонности к алкоголизму.
Специалист отмечает, что о человеке говорят направление подписи и ее длина, закругленность и острота букв в автографе — всего под 35 параметров. Особое внимание уделяется «хвостику» повседневного росчерка.
«У позитивных людей он направлен вверх. Если идет вниз — подпись ставил пессимист, скептик. Слишком длинный “хвост” говорит об упрямстве. Такие люди не воспринимают критику, не любят, когда с ними спорят. А еще склонны к алкоголизму», — замечает профессор.
Когда «хвостик» становится точкой или черточкой, человек наверняка «сбалансирован» и гармоничен.
«Такой человек умеет принимать решения и действовать в трудных ситуациях», — замечает Светлана Покровская и приводит пример подписи российского императора Петра I и президента Беларуси Александра Лукашенко: — Можно заметить, что он тоже ставит точку в конце. Это говорит о том, что это человек дела: сказал — выполнил.
Подчеркивание в подписи используется, чтобы «приподнять» себя (так было в автографах Пабло Пикассо и Николая II), а сильный нажим говорит о волевом человеке — такой и бумагу порвать может.
