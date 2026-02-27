Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Составитель поездов предстанет перед судом за гибель пешехода в Новочеркасске

Железнодорожник ответит в суде за смертельный наезд на женщину в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске будут судить составителя поездов, из-за ошибки которого погибла женщина. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла на железнодорожных путях необщего пользования. Мужчина руководил маневровыми работами, но нарушил правила безопасности. Он не подал предупредительный сигнал и не предупредил машиниста о женщине, которая шла вдоль рельсов.

В итоге машинист не успел остановить состав и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась. Теперь дело железнодорожника передали в Новочеркасский городской суд Ростовской области.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!