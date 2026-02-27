Составитель поездов предстанет перед судом за гибель пешехода в Новочеркасске

В Новочеркасске будут судить составителя поездов, из-за ошибки которого погибла женщина. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Трагедия произошла на железнодорожных путях необщего пользования. Мужчина руководил маневровыми работами, но нарушил правила безопасности. Он не подал предупредительный сигнал и не предупредил машиниста о женщине, которая шла вдоль рельсов.
В итоге машинист не успел остановить состав и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась. Теперь дело железнодорожника передали в Новочеркасский городской суд Ростовской области.
