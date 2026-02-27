Ричмонд
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе

РИА Новости: билет в плацкарт дешевле будет на поездки в феврале или ноябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе — цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили РИА Новости в РЖД.

Тарифы на проезд в поездах дальнего следования, отметили в компании, можно разделить на два сегмента. Первый — регулируется государством. Это плацкартные, общие вагоны и вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Второй — дерегулированный сегмент, в котором «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) самостоятельно устанавливает стоимость проезда. Сюда относятся купе, СВ и люкс, а также в вагоны с местами для сидения скоростных поездов.

«В регулируемом сегменте перевозок применяются так называемые дифференцированные по календарным периодам индексы к уровню тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования АО “ФПК”, которые меняются в зависимости от календарных периодов года. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период — в феврале или ноябре — цена билетов будет снижаться», — рассказали в РЖД.

В дерегулированном сегменте действует динамическая система ценообразования.

«Она подразумевает, что цена билета зависит от ряда факторов: от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест, периода совершения покупки билета и т. д. Наиболее выгодным вариантом путешествий в дерегулированном сегменте станет заблаговременная покупка билетов», — пояснили в РЖД.

Кроме того, напомнили в компании, есть специальные тарифы со скидками.