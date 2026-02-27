В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе

«В регулируемом сегменте перевозок применяются так называемые дифференцированные по календарным периодам индексы к уровню тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования АО “ФПК”, которые меняются в зависимости от календарных периодов года. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период — в феврале или ноябре — цена билетов будет снижаться», — рассказали в РЖД.